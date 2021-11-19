روسيا تستنكر مشروعا أمريكيا لسحب الاعتراف ببوتين بعد 2024

استنكر الكرملين، اليوم الجمعة، قراراً اقترحه مشرعان أمريكيان لسحب الاعتراف بفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا إذا بقي في السلطة بعد 2024، ووصفه بقرار "سخيف" وتدخل في الشأن الروسي.

ويقول القرار إن التعديلات الروسية وأي محاولة من جانب بوتين للبقاء في المنصب بعد مايو 2024 "سيترتب عليها عدم اعتراف من قِبل الولايات المتحدة"، حسب بيان على موقع عضو الكونجرس ستيف كوهين، أحد المشرعَين المعنيين، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "كل مرة نظن أنه ما من شيء أسخف ولا أكثر عداء و لا أقل وداً يمكن أن يأتي من ذلك الجانب من المحيط، وكل مرة نكون مخطئين مع الأسف".

وتابع "هذا بيان بليغ، ليس فقط لروسيا ولكن لكل دول العالم، يوضح أن الولايات المتحدة تتدخل رسمياً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ومضى قائلاً إن اختيار الرئيس الروسي مسألة تخص الشعب، وتوقع رداً من المشرعين الروس.

وقال قنسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس المستشارين، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، إن القرار "مستفز يرمي لإفساد التطبيع الوليد في العلاقات الثنائية".

وكتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "بدأ الأمريكيون هذه المرة في التدخل في الانتخابات الرئاسية مبكراً نوعاً ما".

ووصف بوتين العلاقات الروسية الأمريكية، أمس الخميس، بـ "غير مُرضية" وقال إنه مستعد للحوار. وأثار الكرملين إمكانية عقد قمة ثانية بين بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.