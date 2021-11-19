وزير الأوقاف: من يقصر في عمله يأكل سحتا

جمعة: التهرب من واجبات العمل الوظيفي اختلاس معنوي للمال



التقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة 90 من القيادات الوسطى على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وذلك لمناقشة بعض جوانب العمل الدعوي والإداري والقضايا الآنية، والاستماع إلى رأي هذه القيادات الميدانية في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشئون المساجد والعمل الدعوي.



وأشار جمعة، إلى أن وزارة الأوقاف تهتم بالأئمة شكلا ومضمونًا من حيث توفير الزي اللائق بهم والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب التراكمي النوعي المتميز، مؤكدًا أن هناك طفرة في المستوى الثقافي للأئمة، وأنه قد أسعده كثيرًا تقدم مستوى الأئمة العلمي من خلال مشاركتهم في المسابقات المتنوعة التي تعقدها الوزارة ومن هذه المسابقات مسابقة القراءة الحرة، حيث تم اختيار أمهات الكتب مثل كتب: (المجموع للإمام النووي- والخصائص لابن جني- ومغني اللبيب لابن هشام - وبغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي )، واجتاز عدد كبير من الأئمة اختباراتها بتميز كبير.



ونوه أن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية يهدف إلى حوكمة التبرعات بالمساجد، كما أكد خلال اللقاء أن من يقصر في عمله يأكل سحتًا، وأن التهرب من واجبات العمل الوظيفي اختلاس معنوي للمال، وعلى الجميع تحري الشفافية والنزاهة فيما يقومون به من أعمال.