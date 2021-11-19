 أحمد فهمي عن شائعات انفصاله عن هنا الزاهد: قولتها إنتي مش متجوزة أبو تريكة - بوابة الشروق
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أحمد فهمي عن شائعات انفصاله عن هنا الزاهد: قولتها إنتي مش متجوزة أبو تريكة

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 6:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 6:31 ص

قال الفنان أحمد فهمي، إنّ هناك شائعات لا أساس لها من الصحة تتردد بين حين وآخر عن انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ هذه الشائعة تتردد كثيرًا تجاه أي فنانين متزوجين.

وأوضح أنّ الأمر يرتبط أيضًا بأنه كانت له تجربة زواج مسبقًا، وبالتالي يرى البعض أنه لن يُكمل زيجته مرة أخرى.

وأكمل: "هنا عارفة شخصيتي .. عارفة إنها مش متجوزة أبو تريكة.. هي عارفة إني شخصية جدلية وسيرتي بتيجي على طول، علشان كده نقفل على نفسنا ونعيش حياتنا ويكون قرارنا من دماغنا".

وتابع: "أي اتنين فنانين متجوزين بيكون خبر انفصالهم حلو وهيعمل تريند وهيبيع".

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