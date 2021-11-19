إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بإعطاء جميع البالغين جرعة لقاح تنشيطية ضد كورونا

قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الجمعة، السماح لجميع الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق، بالحصول على جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من شركات مودرنا وفايزر وبيونتك، مما يؤهل الملايين من المواطنين للحصول على حماية إضافية، فيما يسود القلق بشأن زيادة العدوى جراء موجة محتملة من المرض بحلول فصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت الإدارة إن البالغين ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل ما لا يقل عن ستة أشهر، مؤهلين الآن للحصول على الجرعة الثالثة، وفقا لبيانات منفصلة من شركات اللقاح والإدارة اليوم الجمعة.



وارتفع سهم مودرنا بنسبة 6ر5٪ في تداولات ما قبل السوق في نيويورك. وارتفعت أسهم شركة فايزر بنسبة 7ر1٪، في حين ارتفعت إيصالات الإيداع المضافة لشركة بيونتيك الأمريكية بواقع 4ر1%.



ومن المتوقع أن تقوم لجنة من الخبراء الذين يقدمون المشورة الخاصة بسياسات اللقاحات لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بمراجعة الأدلة وتقديم المزيد من التوجيه لإدارة عمليات التطعيم بالجرعة التنشيطية في اجتماع بعد ظهر اليوم الجمعة.



وقالت بلومبرج إن أكثر من ثلث كبار السن الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، تلقوا الجرعة التنشيطية حتى أمس الخميس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأن نحو 17٪ من البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل تلقوا جرعة إضافية.