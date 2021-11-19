تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون، بحجم تعاملات بلغ 62 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قد أكدت قيام صاحب شركة أدوات منزلي مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلى داخل الدولة المنوه عنها.

وتبين أن المتهم يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية مقيمون بدولتهم فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك و تسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وقد تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت 62 مليون جنيه مصري.