عالم يرجح نشأة فيروس كورونا في سوق ووهان للحيوانات بالصين

بعد عامين من أول تفش لفيروس كورونا المستجد، قدم عالم بارز في علم الأحياء التطوري دليلا آخر بأن سوق هوانان للحيوانات بمدينة ووهان الصينية، هو الموقع المحتمل الذي نشأ فيه الفيروس.

ولخص مايكل ووروبي، وهو عالم بقسم البيئة والأحياء التطورية بجامعة أريزونا الأمريكية، الأحداث الرئيسية في الفترة بين ديسمبر من عام 2019 ويناير من عام 2020 في مقالة نُشرتها دورية "جورنال ساينس" العلمية.

ووضع ووروبي جدولا زمنيا للحالات الأولى المعروفة، والتي جرى تجميعها من مصادر مختلفة، بما في ذلك تقارير صحف وبيانات مستشفيات يمكن الاطلاع عليها.

ويقول ووروبي إن حقيقة أن معظم الحالات الأولى المصاحبة بأعراض يمكن ربطها بسوق هوانان للحيوانات، هي "دليل قوي" بأن مصدر الجائحة كان في هذه السوق.

ورغم ذلك، أوضح العالم أنه لم يتم التوصل لدليل قاطع في هذا الشأن نظرا لعدم توفر عينات من حيوانات تم بيعها في السوق وقت تفشي الجائحة، كما تم إغلاق سوق هوانان على وجه السرعة، وتطهيره.

وأضاف أن هذا لا يعني أنه ليس من الممكن تبديد الغموض المحيط بالجائحة.

وقال إنه يمكن الحصول على دليل قاطع عبر تحليل نماذج مكانية لحالات أولية في ووهان وبيانات جينوم إضافية من مزيد من عينات المرضى في ذلك الوقت.

وقال إن "منع تفشي جوائح في المستقبل يتوقف على هذا الجهد".