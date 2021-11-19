 سلوى محمد علي: بحب كل أدواري.. ورسالتي تقديم قطعة فنية جيدة - بوابة الشروق
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سلوى محمد علي: بحب كل أدواري.. ورسالتي تقديم قطعة فنية جيدة

الفنانة سلوى محمد علي
الفنانة سلوى محمد علي
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 7:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 7:36 ص

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إنّها أحبّت كل الأدوار التي قدّمتها خلال مسيرتها الفنية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "" على شاشة "الحياة"، مساء الخميس، أنّ الدور الصعب على أي ممثل هو الدور الذي يخلو من الأحاسيس المتباينة.

وأشارت سلوى، إلى أنّ المسرح أكثر الأعمال التي تفضلها، مؤكدة أن لها أكثر من 150 قراءة مسرحية

وتحدّثت الفنانة الشهيرة عن دورها في مسلسل خلي بالك من زيزي قائلة إنّ رسالتها كممثلة هي أن تقدم قطعة فنية جيدة، وتعمل على جذب المشاهد.

وأشارت إلى أنّ العمل ككل يتوقف عليه الكتابة والسرد، بينما المطلوب هو أن تقدم دورها على أكمل وجه.

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