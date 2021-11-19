وزير الزراعة: إلزام شركات الأسمدة بتوريد 55% من الإنتاج المدعم

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الحكومة حرصت على توفير الأسمدة بالأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "أزمة الأسمدة حدثت بسبب تزايد الأسعار عالميا، وعقدنا اجتماعات مع ممثلي الشركات والوزراء المعنيين لحل الأزمة".

وأوضح أنّه تم الاتفاق على إلزام الشركات بتوريد 55% من إنتاجها للأسمدة المدعمة للجهات التابعة لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أنه الاتفاق على إلزام الشركات بضخ 10% من إنتاج الأسمدة في السوق الحر، مشددا على أن الجمارك لن تسمح بتصدير الأسمدة إلا بعد التأكد من تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة.

وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لمتابعة عمليات شحن وصرف الأسمدة، لضمان التوزيع العادل على المزارعين، مناشدا الفلاحين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية لاستخراج كارت الفلاح.

وأكّد أنه سيتم التعامل مع المزارعين الذين لم يستخرجوا كارت الفلاح بقدر من المرونة، بصرف الأسمدة خلال الفترة الجارية.