كوريا الجنوبية تؤسس قاعدة معلومات جديدة خاصة بتوحيد الكوريتين

قررت حكومة كوريا الجنوبية بناء قاعدة بيانات جديدة حول توحيد الكوريتين خارج سول، حيث سيتم نقل مركز المعلومات الحالي بعد توسيعه.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن مصدر حكومي قوله، اليوم الجمعة، إن وزارة الوحدة التي تتولى الشؤون بين الكوريتين شكلت في وقت سابق لجنة داخلية لمشروع نقل المركز.

وأوضح المصدر أن اللجنة اختارت موقعها بالقرب من مركز كوريا الدولي للمعارض في كويانغج شمال غرب سول، حيث تم تشييده على أرض تبلغ مساحتها حوالي 6611 مترًا مربعًا، وستكون بمثابة مركز أساسي جديد للتسجيلات التاريخية والمواد الأخرى بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بكوريا الشمالية والوحدة.

وقامت الوزارة بتشغيل مركز المعلومات الخاص بكوريا الشمالية لأكثر من 30 عامًا في مرافق مستأجرة وهو حاليًا في المكتبة الوطنية الكورية في جنوب سول.