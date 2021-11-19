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الاتحاد الأوروبي يشير لإحراز تقدم في مفاوضات ما بعد بريكست مع بريطانيا

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 7:00 م | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 7:00 م

قال الاتحاد الأوروبي إنه يرحب بإحراز تقدم في مفاوضات ما بعد بريكست مع بريطانيا بشأن كيفية التعامل مع الأدوية بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، لكنه قال إنه ينتظر الآن تحرك الحكومة البريطانية نحو مواقف التكتل فيما يتعلق بمجالات رئيسية أخرى.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم، قال كبير المفاوضين الأوروبيين لملف بريكست ماروس سيفكوفيتش في بيان عقب اجتماع مع وزير بريطانيا لشؤون بريكست ديفيد فروست في بروكسل اليوم الجمعة إننا "يجب الآن المضي قدما وتجاوز هذه المسألة المهمة". وقال إن "هذا اختبار حقيقي للإرادة السياسية".

في الوقت نفسه، قال الوزير البريطاني مايكل جوف إن الحكومة "واثقة" أن بإمكانها تجنب تفعيل المادة رقم 16 من البروتوكول، حيث تسعى إلى تغيير كيفية إدارة تجارة أيرلندا الشمالية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال في مؤتمر صحفي افتراضى إنه بينما "من الممكن دائما أن يتم تفعيل المادة رقم 16، نحن على ثقة أننا نستطيع إحراز تقدم بدون ذلك".

وذكر سيفكوفيتش إنه وفروست سوف يلتقيان مجددا في لندن الأسبوع المقبل.

 
 

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