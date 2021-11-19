غالي : حزين على حسام عاشور ولكن مباديء الأهلي واضحة

قال حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة أنه حزين على زملائه بالنادي والذين رحلوا عن النادي بطريقة ليست مقبولة.

وقال غالي في تصريحات لقناة أون سبورت في رد على هل يمكنه التدخل وتقريب وجهات النظر بين حسام عاشور قائد الفريق السابق ومجلس إدارة النادي :" أنا بين نارين .. بين زمالة سنين مع عاشور وبين مباديء وقيم النادي الأهلي".

وأضاف غالي :" حزين على كل لاعب عاش تاريخه في النادي الأهلي ويرحل بطريقة غير مقبولة .. بالتأكيد خسروا".

وأوضح غالي أن عاشور لم يفتعل أي مشكلة طوال تواجده في النادي الأهلي ومن أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات بالنادي.

وأضاف :" عاشور كان يجب في الوقت الحالي أن يكون له دور فنيًا أو إداريًا في النادي فهو تربى داخل النادي ويعرف النادي جيدًا ولكن مباديء النادي لن تسمح له وسيكون من الصعب تدخلي في تلك الأمور".