سمير فرج بعد تحديد موعد افتتاح طريق الكباش: حلم منذ سنوات

قال الخبير والمفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، إنّ افتتاح طريق الكباش حلم منذ عدة سنوات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّه تم العمل في المشروع لنحو سبع سنوات قبل أن يتوقف في فترة "25 يناير".

وأشار إلى أنّه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بدأ يعود الحلم من جديد، وتم استئناف العمل في المشروع من جديد.

ولفت إلى أنّ محافظة الأقصر هي عاصمة الثقافة على مستوى العالم منذ أربعة آلاف سنة، وبدأت في الحصول على الموقع اللائق بها وتعرض أجمل ما فيها للعالم أجمع.

وشدّد على أنّ افتتاح طريق الكباش سيكون تنويرًا للسياحة المصرية وليس لمحافظة الأقصر فقط، مؤكّدًا أن هذا الأثر الكبير سيكون له انعكاس على الاقتصاد.

وكانت وزارة السياحة و الاثار قد أعلنت افتتاح طريق الكباش بالأقصر ، يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.