وزير الصحة الألماني: إعلان طوارئ وطنية في ألمانيا بسبب جائحة كورونا

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حث وزير الصحة الألماني المنتهية فترة ولايته ينس شبان على التقليل السريع من التواصل بين المواطنين بسبب الانتشار السريع لكورونا في ألمانيا.

وقال شبان وهو من حزب المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الجمعة في برلين: "نحن في حالة طوارئ وطنية"، وأضاف : الوضع يقتضي الآن جهدا وطنيا لمواجهة الخطر.

وذكر شبان قائلا: "بالتطعيمات وحدها، مع التعزيزات، لن نتمكن الآن من كسر الموجة على المدى القصير".

وأشار شبان إلى معيارية العتبة الموحدة التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أمس الخميس بشأن قوة التحميل على المستشفيات، والتي يجب أن تطبق بصورة أكثر صرامة داخل الولايات لمواجهة كورونا.

وأوضح شبان أن تنفيذ الإجراءات المعتزمة بالتزامن مع تطبيق قاعدة عدم السماح بدخول المؤسسات إلا بالتطعيم أو الشفاء من المرض يجب أن تطبق وتراجع بصرامة واستمرار.

وأفاد شبان أن الأمر هنا يتعلق "بالإغلاق أمام الأشخاص غير المطعمين" ووضع قيود شديدة على اتصالهم بالمجتمع.

كما أشار الوزير إلى ضرورة نقل مرضى العناية المركزة إلى عيادات أخرى.

وبين الوزير أن وضع الاضطرار هذا يقتضي نقل المرضى إلى عيادات أخرى ليس فقط داخل المناطق الخمس المخصصة لذلك في ألمانيا ولكن أيضا ولأول مرة يجب تطبيق ذلك على نطاق أوسع يمتد إلى الدول المجاورة.

وقال شبان إن تصويتا على ذلك سيجري كل أسبوع بين الحكومة والولايات.





