218 طالبا وطالبة يتقدمون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء أن عدد المتقدمين لانتخابات اتحاد طلاب كليات الجامعة بلغ 218 طالبا وطالبة.

وأشرف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، على فتح أعمال الترشح أمس، ومتابعة الدكتور عز الحسيني نائب رئيس لجامعة لشئون الطلاب.

وكان عدد الطلاب المتقدمين للترشح لكلية التربية - 32 طالبا وطالبة، وكلية العلوم الزراعية - 22 طالبا وطالبة، وكلية التربية الرياضية - 22 طالبا وطالبة، وكلية العلوم - 26 طالبا وطالبة، وكلية الآداب - 20 طالبا وطالبة، وكلية التجارة - 37 طالبا وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلي - 27 طالبا وطالبة، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية - 12 طالبا وطالبة، وكلية الطب البيطري - 9 طلاب وطالبات، وكلية الحاسبات والمعلومات - 11 طالبا وطالبة.

وبذلك يصبح عدد الطلاب المرشحين 121 طالبا و97 طالبة، و218 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة، وتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عصرا.