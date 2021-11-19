 218 طالبا وطالبة يتقدمون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش - بوابة الشروق
الجمعة 19 نوفمبر 2021 5:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري قبل الجولة الأخيرة من تصفيات التأهل لكأس العالم؟


النتـائـج تصويت

218 طالبا وطالبة يتقدمون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 5:14 م | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 5:14 م

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء أن عدد المتقدمين لانتخابات اتحاد طلاب كليات الجامعة بلغ 218 طالبا وطالبة.

وأشرف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، على فتح أعمال الترشح أمس، ومتابعة الدكتور عز الحسيني نائب رئيس لجامعة لشئون الطلاب.

وكان عدد الطلاب المتقدمين للترشح لكلية التربية - 32 طالبا وطالبة، وكلية العلوم الزراعية - 22 طالبا وطالبة، وكلية التربية الرياضية - 22 طالبا وطالبة، وكلية العلوم - 26 طالبا وطالبة، وكلية الآداب - 20 طالبا وطالبة، وكلية التجارة - 37 طالبا وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلي - 27 طالبا وطالبة، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية - 12 طالبا وطالبة، وكلية الطب البيطري - 9 طلاب وطالبات، وكلية الحاسبات والمعلومات - 11 طالبا وطالبة.

وبذلك يصبح عدد الطلاب المرشحين 121 طالبا و97 طالبة، و218 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة، وتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عصرا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك