باتروناتو يقتنص فوزا مثيرا أمام لانوس في الدوري الأرجنتيني

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حقق باتروناتو انتصارا مثيرا أمام لانوس وتغلب عليه 3 / 2 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ألدوسيفي على بانفيلد 2 / صفر.

ورفع باتروناتو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي والعشرين بينما تجمد رصيد لانوس عند 35 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم لانوس بهدفين سجلهما خوسي ساند وفيكتور مالكورا في الدقيقتين 15 و31 لكن باتروناتو قلب موازين المباراة بعدها وحسمها لصالحه بثلاثة أهداف سجلها جونيور ارياس وهيكتور ميجيل كانتيروس وسيباستيان سوسا في الدقائق 37 و76 و78 .

وتغلب ألدوسيفي على بانفيلد 2 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر ويتجمد رصيد بانفيلد عند 21 نقطة في المركز الثاني والعشرين.

وسجل هدفي ألدوسيفي، مارتين كاوتيروشو في الدقيقة 59 وألكسيس مالدونادو لاعب بانفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89 .