 محافظ أسيوط: تنفيذ 800 مشروع في 7 مراكز ضمن مبادرة تطوير الريف - بوابة الشروق
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محافظ أسيوط: تنفيذ 800 مشروع في 7 مراكز ضمن مبادرة تطوير الريف

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 4:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 4:03 ص

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنّ مبادرة حياة كريمة في المحافظة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات، تخدم جميعها البنية التحتية في 11 مركزًا بإجمالي 60 قرية وذلك بدءًا من عام 2019.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الدكتور ضياء رشوان عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أنّ المرحلة الثانية من المبادرة شملت 90 قرية وذلك خلال العام الجاري.

ولفت إلى أنّ مبادرة تطوير الريف المصري تضمّنت العمل على سبعة مراكز، شملت 149 قرية يتم العمل فيها كل المشروعات التي تحتاجها القرية من بنية تحتية ومجمعات زراعية وأبنية تعليمية ومراكز شباب وصرف صحي ومياه واتصالات وكهرباء.

وأوضح أنّ المراكز السبعة تشهد حاليًّا تنفيذ 800 مشروع متنوع، بينها مشروعات الصرف الصحي حيث جاري تنفيذ 153 مشروعًا بينها تسعة محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه.

ولفت إلى أنّ نسبة التغطية بالصرف الصحي على مستوى عموم المحافظة كانت 12%، لكنه أوضح أن المشروعات التي يتم تنفيذها تساهم في ضبط هذه المنظومة وتحسين الخدمات بشكل كبير.

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