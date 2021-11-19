مياه مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار غدا السبت

أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوة تساقط الأمطار المنتظر وقوعها غدا السبت.

وتم تنظيم تمركزا لمعدات وسيارات الشركة وفرق الازمات والطوارئ بوسط المدينة أمام مقر الشركة الرئيسي استعدادا لنوة تساقط الامطار القادمة.

وسيتم اكتمال الاصطفاف في مساء اليوم؛ تمهيدا لنشر وحدات كسح وشفط المياه، في جميع أرجاء المدينة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرر تعليق الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدا السبت، نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية واحتمالية تعرض المحافظة لأمطار غزيرة.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تحذيريًا من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، تبدأ من السبت المقبل وتستمر حتى يوم الأحد.