ميجان ماركل تروي كواليس حياتها المتواضعة قبل الزواج من الأمير هاري

تقول ميجان "اعتدت على آداء اختبارات التمثيل بشركة وارنر بروس، التي تقع بجانب استوديو البرنامج، وعندما وصلت الاستوديو هذه المرة شعرت بإحساس مختلف تماما، لأن اليوم تدخله كدوقة ساسكس، وليس كالممثلة الصاعدة ميجان ماركل".وتروي ميجان "عندما كنت أدخل إلى الاستوديو، كان جميع العاملين بالأمن والحراسة يتمنوا لي النجاح في آداء الاختبارات، فهم كانوا أصدقاء للفنانين الصاعدين وأنا واحدة منهم".قبل أن تحضر ميجان إلى الاستوديو بسيارة دفع رباعي يقودها سائق ماهر، كانت ميجان تمتلك سيارة فورد إكسبلورر قديمة، أبوابها معطلة، فلم تكن تستطيع ركوب سيارتها إلا من خلال حقيبة السيارة، حيث كانت تقوم بفتحها، ثم تغلق بابها وراءها، لتتسلق جميع كراسي السيارة حتى تصل إلى مقعد القيادة.تحكي ميجان "كنت أقف في الجراج وأراقب المكان من حولي لأتأكد أنه لن يراني أحد وأنا اتسلق مقاعد السيارة بهذا الشكل، وإذا وجدت أن أحد الممثلين مر فجأة بجانبي، كنت أتظاهر بأنني أبحث عن الحذاء، حتى لا يعلم أحد أن الباب معطل، وأنني أفتح حقيبة السيارة للتدحرج إلى الداخل".ومن ناحية أخرى، كشفت ميجان عن أن ابنتها ليليبيت التي تبلغ من العمر 5 أشهر بدأت مرحلة التسنين، موضحة أنها تبحث عن أي حلول لكي تخفف عن ابنتها الألم الذي تشعر به في هذه المرحلة.