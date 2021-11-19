أوكرانيا: اعتقال مواطنين وأحد الأمريكيين للاشتباه في تآمرهم لقتل وزير الزراعة

أعلن وزير الشئون الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، اعتقال عدد من المواطنين وأحد الأمريكيين للاشتباه في قيامهم بالتآمر لقتل وزير شئون السياسة الزراعية والغذائية الأوكراني "رومان ليشتشينكو".

وقال موناستيرسكي، في معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم: "تم اعتقال كافة المشتبه بهم وإحاطة السفارة الأمريكية علمًا فيما يتعلق بهذا الشأن".

وأضاف "أن هؤلاء المشبوهين كانوا يسعون من أجل الاستيلاء على ممتلكات وزير الزراعة بدعوى سداد دين عليه كان مستحقا لهم منذ اشتراكهم فى تعاملات معه خلال عام 2018".

ومن جانبه، قال قائد الشرطة الأوكرانية ايهور كليمينكو، إن المشتبه فيهم ومن بينهم المواطن الأمريكي، يواجهون عقوبة السجن المؤبد بتهمة الاختطاف والابتزاز والتسبب في أذى بدني شديد ومحاولة القتل.

ومن ناحيته، فإن وزير الزراعة الأوكراني، أشار إلى أنه وأفراد عائلته كانوا يتلقون تهديدات منذ تعيينه وزيرا في الحكومة عام 2020، ولكنه نفى أن تكون تلك التهديدات ذات علاقة بمنصبه الوزاري.