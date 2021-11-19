رئيس النمسا يدعو للتضامن بشأن إغلاق عام جديد لمكافحة كورونا

حذر الرئيس الاتحادي للنمسا ألكسندر فان دير بيلين من حدوث صدع في المجتمع في ضوء نقاشات بشأن فرض حالة إغلاق جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال فان دير بيلين في كلمة متلفزة مساء اليوم الجمعة: "دعونا ألا ننقسم". وقال إن ردود الفعل يجب ألا يهيمن عليها الغضب والألم والامتعاض، لكن يهيمن عليها الإدراك بأن القيود فقط على حركة المواطنين يمكن أن تكسر موجة الفيروس الرابعة الهائلة التي تضرب النمسا.

ودافع رئيس البلاد صراحة عن التطعيم الإلزامي المعلن من جانب الحكومة. وقال فان دير بيلين إن المواطنين لهم حقوق وعليهم أيضا التزامات، ويشمل ذلك واجب حماية المجتمع.

وذكر أن القرار بشأن الإغلاق جاء متأخرا، لكنه سليم تماما من حيث المبدأ. "إن الأمر ببساطة لا يمكن أن يطول على هذا النحو".

وسجلت النمسا الآن معدل إصابة في أسبوع بلغ 1050 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص جراء حالات الإصابة اليومية القياسية.

وسيتعين على كل المواطنين الخضوع لعزل تام اعتبارا من الاثنين المقبل، على أن ينتهي بالنسبة للحاصلين على تطعيم أو تماثلوا للشفاء من الإصابة في 13 ديسمبر على أبعد تقدير. وسيستمر حينئذ تطبيق الإغلاق على غير الحاصلين على تطعيم.

وسيكون التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا في النمسا اعتبارا من فبراير المقبل.





