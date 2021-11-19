الهند تلغي قوانين زراعية أدت إلى احتجاجات لمدة عام

أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي اليوم الجمعة ، أنه سيتم إلغاء ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل، أدت إلى عام من الاحتجاجات من جانب مزارعين هنود.

يأتي الإعلان، قبل انتخابات رئيسية في ولايتي "أوتار براديش" و"البنجاب"، اللتين تضمان أكبر مجتمعات زراعية في الهند.

وتنظم مجموعات زراعية احتجاجات منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي، للمطالبة بسحب القوانين الزراعية، التي ذكرت الحكومة أنها ضرورية لتحديث قطاع الزراعة.

وتهدف القوانين إلى تخفيف اللوائح، فيما يتعلق بتخزين وتسويق المحاصيل ويخشى المزارعون من أن الشركات الكبرى هي التي ستستفيد وسيتم ترك المزارعين، تحت رحمة السوق الحرة.

وفي خطاب غير متوقع إلى الأمة، ذكر مودي أن القوانين تهدف إلى تمكين صغار المزارعين. وأضاف "قطاع صغير منهم فقط يعارض القوانين، لكن ظللنا نحاول توعيتهم وإبلاغهم".

وذكر مودي أن الحكومة فشلت في إقناع جزء من المزارعين بمنافع التشريع وأنه سيتم إلغاء القوانين، في الدورة الشتوية للبرلمان.

جاء هذا التحول المذهل، بمثابة دعم للمزارعين المحتجين، الذي كان الآلاف منهم يقفون على الطرق، التي تؤدي إلى العاصمة الوطنية، في العام الماضي، متحدين الصيف والشتاء، في احتجاجات بقيادة نقابات.