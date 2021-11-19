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أعلنت الشرطة الاتحادية الأسترالية في ساعة متأخرة من مساء الخميس القبض على رجلين من مدينة سيدني لضلوعهما في شحنة كبيرة من الهيروين تم ضبطها في تايلاند.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن الرجلين، أحدهما38 عاما ويزعم أنه أحد "أهم تهديدات الجريمة المنظمة" في أستراليا، تآمرا لجلب حوالي 314 كيلوجرامًا من الهيروين من تايلاند إلى أستراليا.

وذكرت الشرطة أنها استخدمت منصات مشفرة مغلقة من بينها "أنوم"، وهي خدمة يديرها سرا عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

وتم توجيه الاتهام للرجلين ليل الخميس بعد تنفيذ مذكرات تفتيش لمنازل غربي سيدني.

وستدفع الشرطة أمام المحكمة بأن الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش تظهر أن الرجلين كانا وراء خطة لجلب الهيروين من تايلاند.

وعثرت هيئة الجمارك التايلاندية في 5 تموز/يوليو على المخدرات مخبأة في براميل أثناء فحص حاوية شحن بحرية متجهة إلى كوينزلاند.

وقالت الشرطة الأسترالية في بيان إن قيمة الهيروين المضبوطة تقدر بنحو 117 مليون دولار أسترالي (85 مليون دولار أمريكي).

وتابع البيان "سندفع بأن الفحص الشامل للاتصالات على الأجهزة المشفرة التي استخدمها الرجال خلال الأشهر الثمانية الماضية أتاح لمحققي الشرطة الاتحادية الأسترالية تأكيد هوياتهم الحقيقية وربطها بجرائم جنائية بمحاولة جلب المخدرات".