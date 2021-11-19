تقرير: لاعب ريال مدريد يتورط في قضية اعتداء جنسي

كشف الصحفي الفرنسي رومان مولينا المتخصص في التحقيقات الصحفية عن تورط فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد الإسباني في قضية اعتداء جنسي.

وأوضح مولينا في تصريحات صوتية أدلى بها عبر موقع تويتر أن ميندي متهم بالاعتداء الجنسي على إمرأة، مُشيرًا إلى أن تلك الواقعة حدثت في عام 2018، أي قبل عام من انضمامه لريال مدريد.

وأعاد مولينا أمس الخميس نشر إحدى تغريدات فيرلاند ميندي التي قال فيها: ""أتفق معك تمامًا، إنه أمر مشين، مثل رجل يلكم فتاة ويركلها بعد أن أظهر لها جسده عاريًا."

وكانت تغريدة فيرلاند ميندي ردًا على المؤسسات التي استخدمت صورته في نبأ الإعلان عن تورط بنيامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي في فضيحة اعتداء جنسي آخر، حيث تم اتهام الأخير بستة تهم بالاغتصاب وأخرى بالملامسة الجنسية (وفقًا لشبكة سكاي سبورتس) في الفترة ما بين 11 أكتوبر 2020 و23 أغسطس 2021.

وقال مولينا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت كيدا: "فيرلاند ميندي لكم امرأة وركل رأسها عندما كانت على الأرض، بعد أن أظهر لها أعضائه التناسلية في عام 2018. اللاعب يعاني من مشكلة خطيرة مع الكحول. علم ليون بكل هذا وغطى الأمر من أجل بيعه إلى ريال مدريد".

ويزعم رومان مولينا أن العديد من وسائل الإعلام رفضت التحقيق في قضية فيرلاند ميندي لأنه لاعب في ريال مدريد، مُشيرًا إلى أنه تواصل بوسائل إعلام عديدة بشأن حادثة الاعتداء الجنسي التي تورط فيها اللاعب لكنهم رفضوا تناولها.

وواصل الصحفي بشبكة سي إن إن: "أخبرت اثنين من وسائل الإعلام الدولية الكبرى عن قضية فيرلاند ميندي وعرضت أن أعطيها لهم، لكنهم قالوا 'لا، الأجواء صعبة للغاية".

وأتم مولينا: "الفتاة التي اعتدى عليها فيرلاند ميندي بعنف في عام 2018 انتهى بها الأمر في غرفة الطوارئ في مستشفى في روان. فعل فيرلاند ميندي ما فعله بتلك الفتاة في فندق ميركيور شانزليزيه، في باريس".