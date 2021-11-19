وسائل إعلام: الحكومة الألمانية الجديدة تعتزم تشريع الماريجوانا

أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن الحكومة الائتلافية المحتملة لألمانيا، تسعى لإضفاء الشرعية على الماريجوانا في البلاد.



وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" بالإشارة إلى وثيقة لمجموعة العمل المنخرطة في إعداد القانون ذي الصلة، أن "الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي لألمانيا وحزب اتحاد 90/الخضر، تعتزم السيطرة على توريد الماريجوانا إلى المتاجر المرخصة للبيع للبالغين".



وأضافت: "سيتم تقييم العواقب الاجتماعية للموافقة على مثل هذا القانون في غضون 4 سنوات".



ووفقا لوثيقة مجموعة العمل: "سيسمح مثل هذا القانون بمراقبة جودة الماريجوانا المباعة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتشير الوثيقة، إلى أنه "وفقا لمؤيدي مثل هذه الخطوة، فإن تشريع الحشيش سيساعد أيضا في إعاقة عمل السوق السوداء في البلاد".