إيقاف مدرب بريطانى بسبب «ملامسة مناطق حساسة لرياضيين»

أعلن الاتحاد البريطانى لألعاب القوى أنه أوقف المدرب السابق جون ليز مدى الحياة بعد التأكد من ارتكاب أفعال غير لائقة بحق الرياضيين، تتضمن اللمس فى مناطق حساسة وبطريقة مسيئة.

وتولى ليز فى السابق تدريب الرياضيين البريطانيين فى المستوى الأول، وتقدم بطعن على قرار إيقافه لمدة خمسة أعوام والذى صدر فى فبراير الماضى.



لكن هيئة مستقلة للطعون تابعة للاتحاد البريطانى لألعاب القوى وجدته مذنبا بخمس تهم. كما اعترف ليز الذى كان يقيم فى ادنبره بتهمتين جديدتين، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.



وقال الاتحاد البريطانى لألعاب القوى فى بيان «خلصنا إلى أن ليز دائما تصرف بصورة غير لائقة وتجاوز اللوائح والحدود تماما».



تضمنت لائحة التهم الموجة للمدرب اللمس الجنسى، وإبداء تعليق جنسى لرياضية، وتعريض سلامة رياضى للخطر، بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية.



وأدين بتهم تتعلق بتدليك رياضية تحت 18 عاما وإساءة معاملتها مرارا وتكرارا عن طريق لمس مناطقها الحساسة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.



كما أيدت اللجنة بالإجماع اتهامات بأنه أدلى بتعليقات جنسية لرياضية أواخر عام 2013، وقام بتدليك نفس الرياضية ولمسها بطريقة مسيئة، كما تسبب فى إصابة رياضى من خلال إجراء تعديل لتقويم العمود الفقرى فى خريف عام 2016.