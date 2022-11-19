مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على سوريا

لقي أربعة عسكريين حتفهم وأصيب آخر، اليوم السبت، جراء هجوم إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية السورية، مما تسبب أيضا فى وقوع بعض الخسائر المادية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم، عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان".



وأضاف المصدر: "العدوان أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".



يذكر أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري جراء هجوم إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي بسوريا.