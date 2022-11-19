توقيف ضابط عراقي بسبب إهمال أدى إلى هجوم إرهابي داعشي

أصدر قائد عمليات كركوك بالعراق الفريق الركن علي الفريجي، اليوم السبت، أمرا بتوقيف ضابط استخبارات ‏بالجيش في محافظة كركوك.



جاء ذلك بعد مقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي، في ‏هجوم نسب إلى تنظيم داعش المصنف إرهابيا.



وحمّل الفريجي آمر اللواء وآمر الفوج "مسؤولية الإهمال الذي تسبب في الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 جنود وسرقة أجهزة النداء وأسلحتهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).



في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، عن "وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى كركوك، في مقدمته رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي على إحدى النقاط العسكرية".



وأشارت الوزارة إلى "فتح تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين فورا".



في سياق متصل، وجه محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، طلبا بضرورة انتشار القوات الأمنية في كامل الحدود الإدارية للمحافظة، لملء الفراغات مع المحافظات المحاذية، من أجل منع تسلل المسلحين إلى كركوك.



وأفاد مصدر أمني لقناة "السومرية"، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.



وذكر المصدر، أن "عناصر داعش أقدمت فجر اليوم على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".



وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "عناصر "داعش" الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".



يذكر أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن يوم أمس الجمعة، إن قواته قتلت اثنين من تنظيم "داعش" في كركوك.



وتخوض القوات العراقية معارك في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش".