بولندا تمنع لافروف من حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

منعت بولندا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من حضور اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي من المقرر عقده الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر بمدينة لودز في بولندا.

وردت وزارة الخارجية الروسية في بيان السبت، على رفض وارسو، قائلة إن قرار بولندا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "غير مسبوق واستفزازي"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ودعت وزارة الخارجية في البيان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن يكون لها "نظام قائم على القواعد".

منعت بولندا أيضًا وفدًا روسيًا من المشاركة في جلسة الخريف للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقدها في وارسو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا كان "تتويجًا لرئاسة بولندا في المنظمة".