 بأمر الملك تشارلز.. حظر كبد الأوز في جميع المساكن الملكية البريطانية - بوابة الشروق
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بأمر الملك تشارلز.. حظر كبد الأوز في جميع المساكن الملكية البريطانية

د ب أ
نشر في: السبت 19 نوفمبر 2022 - 10:46 ص | آخر تحديث: السبت 19 نوفمبر 2022 - 10:46 ص

تلقت مجموعة "بيتا" لحقوق الحيوان تأكيدا بأن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، قد أوقف تقديم "كبد الأوز" في جميع المساكن الملكية.

وذكرت المجموعة أنها تلقت خطابا من العائلة الملكية، يؤكد أن تلك السياسة، تم تمديدها لتشمل قصر "باكنجهام" وجميع المساكن الملكية الأخرى، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم المجموعة "بوصفه أمير ويلز، أوقف الملك تشارلز تقديم كبد الأوز في مقار إقامته الملكية، ويعد كبد الأوز منتج، يتم تغذية البط والأوز بشكل إجباري حتى تنتفخ أكبادها بما يصل إلى عشر مرات حجمها الطبيعي قبل أن يتم ذبح الحيوانات- من مساكنه الملكية".

وقالت نائبة رئيس المجموعة، إليسا آلين "تشجع بيتا الجميع على اتباع نهج الملك وعلى أن يستبعدوا كبد الأوز من القائمة، في عيد الميلاد (الكريسماس) وما بعده".

ويمكن استيراد "كبد الأوز" وبيعه في المملكة المتحدة، مع حظر إنتاجه محظور.


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