الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة الاستراتيجية العام المقبل.

جاء ذلك خلال حديث الجنرال كوريلا في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي المقام حاليا في البحرين، اليوم السبت، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقال القائد الأمريكي إنه "بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر قوة-59 أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح البحر وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معا".

وأضاف كوريلا أنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة تبني برنامجا تجريبيا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائها.

وتابع: "مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فقد يكون تطوير أعدائنا للطائرات المسيرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي".

يشار إلى إطلاق "القوة-59" في سبتمبر 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.

يأتي ذلك تزامنا بعدما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، هذا الأسبوع، بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محملة بالوقود قبالة سلطنة عُمان.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط، وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران، تسببت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية.