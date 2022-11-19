الرئيس الألماني يهنئ بايدن بعيد ميلاده الثمانين

هنأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شاينماير، نظيره الأمريكي جو بايدن، بعيد ميلاده الثمانين الذي يحل يوم غد الأحد، مؤكدا العلاقة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي.



وكتب شتاينماير في رسالة نشرت يوم الجمعة: "العديد من مواطني بلادي وأنا سعداء وممتنون بشكل شخصي لوجود رجل دولة وصديق ذي خبرة وحكيم وبعيد النظر في البيت الأبيض في الوقت الحالي".



وأضاف شتاينماير أن "ألمانيا ستظل شريكا موثوقا بجانب الولايات المتحدة".



وتابع شتاينماير أنه في ظل الظروف التي لم يتصورها أحد حتى وقت قريب، تمر ألمانيا والولايات المتحدة الآن بلحظة خاصة من الوحدة عبر الأطلسي.



وأكد الرئيس الألماني، في رسالته أنه على الرغم من سعي موسكو للتفريق بين البلدين، فقد أظهرا "وحدة وتصميما".



وقال شتاينماير لبايدن "ندين بهذا لقيادتك الحاسمة والتعاونية التي تجمع فيها بين بوصلتك الواضحة والموازنة الحذرة للمخاطر".



وأضاف "نقدر بشدة التنسيق الوثيق مع الحلفاء الذي سعت إليه حكومتك منذ توليك المنصب".



كما أعرب الرئيس الألماني عن شكره للقوات الأمريكية التي حمت الأمن والحرية في أوروبا على مدى عدة أجيال.