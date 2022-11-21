أعلن مسؤول عسكري، السبت، عن مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كيلومترا شمالي ​بغداد​.



وقال المسؤول في تصريحات لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم وقع "نحو الخامسة صباحا بتوقيت ​العراق​".



واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كردستان.



وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة "على بعد كيلومتر واحد" من مكان الهجوم، بحسب المصدر العسكري.



وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.



وتشن تركيا عمليات عسكرية برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد خلفية ومقاتلين هناك.