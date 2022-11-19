البنتاجون يؤكد الحفاظ على القوات الأمريكية في العراق لدعمه ضد داعش

التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى جانب منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم السبت، في العاصمة البحرينية المنامة على هامش مؤتمر حوار المنامة السنوي.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون، ديفيد هيرندون، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن الوفد الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الإستراتيجية مع العراق وكذلك أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على القوات الأمريكية في البلاد لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها المستمر لدحر داعش.

وأعرب الوفد الأمريكي عن مخاوفه بشأن التهديدات لأمن العراق واستقراره وأعرب عن أمله في استمرار التقدم في برنامج الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك الخطوات الحاسمة لتسهيل اندماج العراق في المنطقة.