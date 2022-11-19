العراق يرفع صادراته النفطية إلى أوروبا بأكثر من 20%

رفع العراق صادراته النفطية إلى أوروبا بأكثر من 20% في الأشهر الخمسة الماضية، وفق بيانات لخدمات الشحن.



وحسب البيانات، التي أوردتها وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، زاد العراق صادراته النفطية إلى أوروبا بأكثر من 20% على أساس سنوي في الفترة من يوليو الماضي إلى نوفمبر الجاري.



وذكرت أن زيادة صادرات العراق لأوروبا جاءت بعد مواجهة منافسة أشد في آسيا من نفط الأورال الروسي الأرخص سعرا.



وطبقا للبيانات، وجدت مصافي التكرير الأوروبية نفسها تعاني من فائض في المعروض من الخام حيث لم يتحقق النقص المتوقع بسبب الحظر الذي يلوح في الأفق من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.