تركيا: قنبلة إسطنبول كانت موقوتة وتم تزويدها بمسامير ورصاص صنارات صيد

قالت وسائل إعلام تركية رسمية، إن القنبلة المستخدمة في التفجير بشارع الاستقلال بإسطنبول، تم تزويدها بمسامير وقطع حديد ورصاص صنارات صيد (ثقالات) لزيادة مفعولها.



أفادت بذلك مصادر أمنية، تحدثت لوكالة الأناضول الحكومية، دون الكشف عن هويتها.



وبحسب الوكالة، تواصل الفرق المعنية بمديرية أمن إسطنبول فحص أجزاء القنبلة المستخدمة في التفجير ويعتقد أنها كانت موقوتة.



وتوصل الخبراء إلى استخدام مسامير وقطع حديد ورصاص صنارات صيد بهدف زيادة مفعول مادة "تي ان تي" المتفجرة.



وظهرت بقايا مادتي "تي ان تي" و"نيترو السليلوز" في الأدلة.



وأسفر التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.



والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي".



وهذا التنظيم تقول أنقرة إنه يتبع حزب العمال الكردستاني، وتصنفه بأنه تنظيم إرهابي.