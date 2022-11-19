 قطار النصر.. إعادة حركة القطارات على الخط الحديدي بين كييف وخيرسون - بوابة الشروق
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قطار النصر.. إعادة حركة القطارات على الخط الحديدي بين كييف وخيرسون

كييف (د ب أ)
نشر في: السبت 19 نوفمبر 2022 - 9:45 م | آخر تحديث: السبت 19 نوفمبر 2022 - 9:45 م

لأول مرة منذ ثمانية أشهر، انطلق قطار من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، والتي تم تحريرها مؤخرا من الروس.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن 200 راكب حصلوا على تذاكر لركوب القطار الذى أطلق عليه اسم "قطار النصر".

قام فنانون بتلوين العربات السبع للقطار بألوان زاهية كجزء من مشروع "قطار النصر".

ورحب مئات المتفرجين رافعين الأعلام الوطنية الأوكرانية ومطلقين الهتافات العالية المحتفية بوصول القطار الخاص إلى المحطة اليوم السبت.

انقطع خط السكك الحديدية بين العاصمة كييف وخيرسون فور انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي ضد أوكرانيا.

لم يتم تحرير منطقة دنيبرو إلا مؤخرا بعد أن أجبر الجيش الأوكراني، الروس، على التراجع عبر النهر.

تسير القطارات في أوكرانيا بصورة بطيئة، لكنها دقيقة إلى حد كبير ويمكن الاعتماد عليها على الرغم من ظروف الحرب.

السكك الحديدية العاملة هي إحدى القوى التي تجمع البلاد التي تتعرض للهجوم الروسي.

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