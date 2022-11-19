وزير خارجية تشاد يثني على مستوى التواجد المصري التنموي في بلاده

التقى أسامة الهادي، سفير مصر لدى جمهورية تشاد، وزير الخارجية التشادي الجديد محمد صالح النضيف، حيث نقل تهنئة وزير الخارجية إلى نظيره التشادي، بمناسبة توليه مهام منصبه.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، بحث الجانبان العلاقات المصرية التشادية خلال اللقاء، وكيفية تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين ويعكس المستوى المتميز لتلك العلاقات.



وأثنى وزير الخارجية التشادي على مستوى التواجد المصري التنموي في بلاده، كما تم التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وضرورة استمرار التنسيق المستمر بين البلدين.





