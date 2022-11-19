ماكرون يشدد في قمة الفرنكوفونية بتونس على أهمية استعادة مكانة اللغة الفرنسية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن قمة منظمة الفرنكوفونية يجب أن تحمل مشروعا لاستعادة مكانة اللغة الفرنسية في ظل تراجع عدد مستخدميها لا سيما لدى شعوب منطقة المغرب العربي.

وأوضح ماكرون في لقائه بعدد من الشباب السفراء للفرنكوفونية خلال أعمال القمة الـ 18 للمنظمة في جزيرة جربة بتونس، أن التحدي الحقيقي أمام الفرنكوفونية هو تعزيز استخدام اللغة الفرنسية خاصة في قارة أفريقيا حيث تستخدم على نطاق واسع، وفق ما نقلت إذاعة شمس اف ام" الخاصة.

وقال الرئيس الفرنسي إن استخدام اللغة الفرنسية شهد تراجعا على الرغم من النمو الديمغرافي في أفريقيا، والذي ساهم بزيادة في حدود 7 بالمئة في عدد مستخدمي هذه اللغة.

ولفت ماكرون إلى أن الفرنسية شهدت تراجعا في استخدامها لدى الشعوب المغاربية على عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 سنة.

وفق بيانات منظمة الفرنكوفونية فإن المتحدثين باللغة الفرنسية يناهز 321 مليون شخص في العالم ما يجعلها في المرتبة الخامسة من بين اللغات الأكثر انتشارا فيما تحتل المرتبة الخامسة من بين اللغات الأكثر استخداما على شبكة الانترنت.

ويقترح الرئيس الفرنسي تعزيز برامج التعليم والثقافة والرياضة وشبكة تعليم اللغة الفرنسية في العالم ضمن مشروع استعادة مكانتها دوليا.