لحظة نقل فلسطيني أصيب في اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنين على أهالي الخليل

بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات توثق جانبا من آثار تعرض عدد من الفلسطينيين للاعتداء على يد قوات الاحتلال والمستوطنين على في مدينة الخليل.



وأظهر مقطع فيديو، بثته إذاعة الأقصى، لحظة نقل أحد المصابين الذي نُقل بكرسي متحرك، وبدت إصابته في منطقة الرأس.





⭕️ شاهد | آثار اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي في الخليل. pic.twitter.com/Ng4F0GPEl7 — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 19, 2022





وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تنفيذ اعتداءاتهم الوحشية على الفلسطينيين في البلدة القديمة في مدينة الخليل التي يفرض الاحتلال عليها إغلاقاً لتأمين عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي المغلق في وجه الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي.



وقالت هيئة مقاومة الاستيطان والجدار، إن المئات من المستوطنين استباحوا البلدة القديمة في الخليل وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة حيث تطلق الغازات السامة وتعتدي على الفلسطينيين مما أدى لإصابة العديد منهم بجروح وحالات اختناق.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين على أبواب المسجد الأقصى ضمن حملات التضييق التي ينفذها الاحتلال على الوافدين والمصلين في الأقصى.