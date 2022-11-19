مسؤول عراقي: نخطط لحفر واستصلاح 43 بئرا نفطية

صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي، بأن شركة الحفر العراقية تخطط لحفر واستصلاح 43 بئرا نفطية لصالح عدد من الشركات النفطية العراقية والأجنبية في مناطق متفرقة من البلاد.



وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة الحفر العراقية بوزارة النفط، لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة اليوم السبت، إن "شركة الحفر العراقية أصبحت علامة بارزة في مجال حفر واستصلاح الآبار النفطية وتحظى بتقدير الشركات العالمية والوطنية وتبذل جهوداً كبيرة لتطوير آليات العمل وفقاً للمعايير العالمية، لاسيما متطلبات البيئة في تشغيل الأجهزة مع الشركات الأجنبية".



وذكر أن الشركة اتفقت مع عدد من الشركات لحفر واستصلاح 43 بئرا نفطية موزعة بواقع 15 بئرا نفطية في حقل الرميلة في البصرة و27 بئرا نفطية في حقل شرقي بغداد بإسلوب تسليم المفتاح للشركات واستصلاح بئر نفطي في حقل خباز في مدينة كركوك.



وأوضح أن الشركة اتفقت على مشروع تشغيل جهاز استصلاح الآبار النفطية لصالح شركة الواحة في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط وعقد استصلاح في حقل السيبة في محافظة البصرة.



تأتي تلك الفعاليات في إطار خطط العراق لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.



ويعد العراق حاليا ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد السعودية في منظمة البلدان المصدرة للنفط/أوبك بمعدل 4 ملايين و652 ألف برميل يوميا.