مصدر أمني سوري: العثور على جثث عدد من قادة داعش في درعا

أعلن مصدر أمني سوري، اليوم السبت، العثور على جثث عدد من قتلى مسلحي "داعش"، بعد تمشيط حي في مدينة درعا جنوب سوريا.

وقال المصدر، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه: "تم العثور على جثث قتلى أبرز متزعمي تنظيم داعش في حي طريق السد في مدينة درعا خلال عمليات التفتيش المستمرة، من بينهم منفذ للعديد من الجرائم والمجازر في محافظة درعا، أبرزها مجزرة مخفر شرطة المزيريب بريف درعا الغربي التي راح ضحيتها 9 من عناصر الشرطة".

ووفقا للمصدر، من أبرز القتلى أيضا الذين تم التعرف عليهم ما يسمى الأمير العام لتنظيم داعش الإرهابي في درعا البلد أبو حمزة الشامي، إضافة إلى ما يسمى الأمير العسكري للتنظيم الإرهابي أبو سالم الديري.

وسيطرت فصائل محلية مسلحة في محافظة درعا موالية للقوات الحكومية السورية والقوات الروسية على حي طريق السد بعد معارك استمرت 16 يوما انتهت بهروب أغلب عناصر مسلحي داعش باتجاه وادي الزيدي المجاور لحي طريق السد وسقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وقال مصدر في لجان درعا المركزية لـ(د ب أ)، إن العشرات من المنازل دمرت بشكل كامل وجزئي بسبب المعارك بين مسلحي تنظيم داعش والفصائل المسلحة وتفخيخ عدد من المنازل وأن أصحاب تلك المنازل تركوا دون تقديم اي مساعدة لهم.

وهذه هي المواجهة الثانية خلال أقل من شهر بين فصائل محلية موالية للقوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة لتنظيم داعش في محافظة درعا.