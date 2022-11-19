سول وواشنطن تواصلان تدريبات جوية ردا على إطلال كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

قال مسؤولون عسكريون، إن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي – 1بي لانسر" انضمت إلى تدريب جوي مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم السبت، بعد يوم من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات صوب بحر الشرق والذي يطلق عليه أيضا بحر اليابان.



ووفقا لهيئة الأركان، قامت القاذفة الاستراتيجية بطلعة فوق منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية ترافقها مقاتلات كورية جنوبية من طراز إف -35أيه ومقاتلات أمريكية من طراز إف -16، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وأضافت هيئة الأركان"من خلال هذا التدريب، اثبتنا مرة أخرى القدرة العسكرية المشتركة للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتزام واشنطن بحماية شبه الجزيرة الكورية وتوفير ردع ممتد".



وتابعت أن سول وواشنطن سوف تتعاونان على نحو وثيق لمراقبة التحركات العسكرية الكورية الشمالية وتحسين ردهما المشترك على استفزازاتها.



كانت كوريا الشمالية قد اطلقت أمس الجمعة الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج -17القادر على حمل عدة رؤوس حربية ويبلغ مداه نحو 15ألف كيلومتر وهذا مدى كاف لتغطية كل أراضي الولايات المتحدة.



يذكر أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية متوتر للغاية في الوقت الراهن.



وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية تقول أنها تأتي ردا على التدريبات العسكرية بين سول وواشنطن والتي تعتبرها بيونج يانج تدريبات لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.