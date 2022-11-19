وقف إعدام سجين في أمريكا بالحقنة القاتلة لعدم التمكن من الوصول لوريده

أوقفت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية، تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة القاتلة على النزيل كينيث يوجين سميث؛ بسبب الفشل في الوصول إلى وريده.



وقال المسئولون في الولاية، الجمعة، حسب تقارير بالصحافة المحلية، إن هذه هي المرة الثانية التي يتم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على أحد نزلاء السجون خلال بضعة أشهر نظرا لنفس سبب عدم الوصول إلى الوريد.



وكان هذا الإعدام، لو تم تنفيذه، سيصبح الرابع على مستوى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.



وقال جون هام، المسئول عن مجموعة تنفيذ الإعدام: "لقد جربنا عدة مناطق في جسد النزيل؛ للوصول إلى وريد لحقنه دون جدوى".



وكان هذا النزيل يعاقب على جريمة قتل ارتكبها عام 1988 لسيدة تدعى إليزابيث سينيت.



وطالبت مجموعات معارضة لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة من وقف تنفيذ أي عقوبة للإعدام في ولاية ألاباما، بعد إيقاف عمليتين للإعدام بسبب عدم التمكن من الوصول للوريد.



وقال برايان سيتفينسون من جمعية مبادرة "العدالة المتساوية" في ألاباما- في بيان صدر الجمعة- "رغم أنه لا مجال للتعاطف مع مرتكبي جرائم القتل، لكن ربط الشخص المعاقب على نقالة الإعدام وتعذيبه لساعات، خلال محاولة تنفيذ الإعدام، هو أمر مزعج فيما يخص المسئولين أكثر من المعاقبين".