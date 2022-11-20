مسؤول روسي: القوات الأوكرانية ضربت محطة زابوريجيا 12 مرة خلال 24 ساعة

قال رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة "روزينيرجواتوم" الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 12 غارة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم السبت.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كارتشا قوله:"تعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية لـ12 غارة من الساعة 5.15 إلى 5.41 مساء.نعني محيط المحطة، لكن ليس المنطقة الصناعية أو أي مناطق أخرى مجاورة للمحطة". ولم يتعرض أحد للإصابة خلال القصف.

وأشار إلى أن حوض السباحة، الذي يعد جزءا من نظام التبريد المحطة النووية، قد أصيب ست مرات، وتم تسجيل اصطدامين آخرين في براميل التخزين الجافة للوقود النووي المستهلك، وتم توثيق ثلاث ضربات أخرى بالقرب من نقطة التفتيش 2.

وقال مستشار الرئيس التنفيذي لشركة روزينيرجواتوم: "كان القصف كبيرا بالفعل"، مضيفا أن "المحطة لم تتعرض للاستهداف منذ اواخر سبتمبر".