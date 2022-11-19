القبض على 3 أشخاص إثر محاولة قتل شرطيين في أيرلندا الشمالية

ألقت الشرطة التي تحقق في محاولة قتل اثنين من عناصر الشرطة في مقاطعة تايرون في أيرلندا الشمالية، القبض على ثلاثة رجال.

واعتقل محققون من وحدة تحقيقات الحوادث الإرهابية ثلاثة رجال أعمارهم 36 و36 و28 عاما بموجب قانون الإرهاب، بعد إجراء عدد من عمليات التفتيش في سترابان مساء أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكان الشرطيان في دورية يوم الخميس في مرتفعات جبل كارمل عندما انفجرت قنبلة على جانب سيارتهما، مما دفع الشرطة إلى متابعة "خط تحقيق قوي" في ما إذا كان الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد متورطا في ذلك الهجوم.

ولم يصب أي من الشرطيين في الهجوم الذي تسبب في حالة تأهب أمني كبيرة في المنطقة مما أثر على أكثر من ألف شخص من السكان وترك بعض الأطفال غير قادرين على الوصول إلى المدرسة أمس الجمعة.