تركيا: قواتنا داهمت 14 منزلا قبل العثور على منفذة تفجير إسطنبول

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن قوات الأمن داهمت 14 منزلا من أجل العثور على أحلام البشير المتهمة من قِبل أنقرة، بتنفيذ التفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول.

جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة وانتقادات النواب خلال مناقشات موازنة الوزارة لعام 2023، الجمعة.

وقال صويلو: "داهمنا ما لا يقل عن 14 منزلا، وكان الـ 13 هو المنزل الذي اعتقدنا أننا سنجدها فيه، لكنه لم يكن كذلك، وانتابنا شعور سيئ لأننا اعتقدنا أننا قد فقدنا أثرها ولن نمسك بها مرة أخرى، ولكن عثرنا عليها".

ووصف تنظيم "بي كي كي" بأنه يتبع الاستخبارات الأمريكية، مشيرا أن "حزب الشعوب الديمقراطي التركي هو الامتداد السياسي لـ"بي كي كي".

وتصنف أنقرة، "بي بي كا" تنظيما كرديا إرهابيا، وتدور معارك بين الجانبين سواء داخل تركيا أو في شمال سوريا، وهذا التنظيم يتبع حزب العمال الكردستاني.

وأسفر التفجير، الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي".