الكويت ترحب بتجديد اتفاقية الشحن الآمن من أوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن ترحيب دولة الكويت بتجديد العمل باتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية لمدة أربعة أشهر إضافية.



ونوهت الوزارة في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إلى أهمية هذا الاتفاق في تسهيل نقل الحبوب بما يسهم في التخفيف من نقص الغذاء حول العالم.



وثمنت تجاوب أوكرانيا وروسيا الاتحادية لدعوات المجتمع الدولي مشيدة بالجهود التي بذلتها كل من الأمم المتحدة والجمهورية التركية في سبيل الوصول إلى هذا التمديد.



وأعربت الوزارة عن الأمل في أن تتهيأ الأجواء للدخول في مفاوضات مباشرة وصولا إلى حل سياسي ينهي الصراع بين البلدين ويحفظ للقارة الأوروبية والعالم أمنه واستقراره.