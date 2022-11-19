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انفجار في خط غاز روسي يتسبب في تصاعد ألسنة من النار

موسكو (د ب أ)
نشر في: السبت 19 نوفمبر 2022 - 7:25 م | آخر تحديث: السبت 19 نوفمبر 2022 - 7:25 م

تعمل أطقم الإطفاء اليوم السبت على إخماد نيران اندلعت إثر انفجار في خط غاز شمال سان بطرسبرج، حسبما أفاد حاكم لينينجراد ألكسندر دروجينكو.

وذكر عبر تطبيق تليجرام أن الانفجار وقع عند نقطة تقع بين منطقتي بيرنجاردوفكا وكوفاليوفو. ولم يتسن التوصل إلى معلومات عن أي ضحايا محتملين أو سبب الانفجار.

وذكرت تقارير عن انفجار محطة وقود قبل تحديد أن الانفجار وقع في خط غاز. وقال دروجينكو إنه ليس ثمة خطر من انتشار ألسنة اللهب إلى المناطق السكنية.

وظهر في مقطع مصور تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود من اللهب يمكن رؤيته من على بعد كيلومترات.

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