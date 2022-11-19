 مجهزة بجدران عازلة للصوت.. اكتشاف غرفة تعذيب متنقلة لزعيم عصابات إسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجهزة بجدران عازلة للصوت.. اكتشاف غرفة تعذيب متنقلة لزعيم عصابات إسرائيلي

أدهم السيد
نشر في: السبت 19 نوفمبر 2022 - 10:39 ص | آخر تحديث: السبت 19 نوفمبر 2022 - 10:39 ص

جذبت قصة القبض علي زعيم عصابات إسرائيلي شهير، الأنظار لما كان يتمتع به من نفوذ واسع بعالم الجريمة، إذ تم العثور على سيارة مخصصة لأغراض التعذيب بحوزته، والتي كانت مجهزة بجدران عازلة للصوت منعا لاكتشاف أحد وجود أشخاص مختطفين بداخل الآلية الخاصة بزعيم العصابات الإسرائيلي.

ووصفت صحيفة الجارديان البريطانية، عربة التعذيب، نقلا عن قول الشرطة الجنوب إفريقية، إن السيارة تحوى من الداخل كرسي مربوط بالأرض قد يكون كرسي للتعذيب كما تزود السيارة من الأعلى بثكنة مصغرة يستخدمها رجل قناص.

وذكرت الشرطة الجنوب إفريقية أنها تمكنت الخميس الماضي، من مداهمة منزل زعيم عصابة أبرجيل وهو إسرائيلي الجنسية لتلقي القبض عليه مع 7 من معاونيه وتحرز 19 سلاحا ناريا و7 دراجات نارية مسروقة و4 طائرات مسيرة وعدة كيلوجرامات من مخدر الكريستال ميث المعروف بالشابو.

وتحصن زعيم العصابات الإسرائيلي في بيت مسور بجدار ارتفاعه 4 أمتار بينما كان يلاحقه الإنتربول الدولي لـ7 سنوات مضت لتهم من بينها تفخيخ سيارتين وتهريب أشخاص متهمين بالقتل.


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