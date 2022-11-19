زلزال بقوة 5 درجات يضرب غربي الصين

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة هونجهي، في مقاطعة هونجهي هاني ويي، ذاتية الحكم في إقليم يونان جنوب غرب الصين.

وقع الزلزال الساعة 01:27 اليوم السبت (بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.

وقال المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند الدرجتين 23.37 شمالا و102.26 شرقا على عمق 8 كيلومترات.

وقبل ساعات، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق نحو 212 كيلو مترا جنوب غرب بينجكولو.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تصطدم الطبقات التكتونية.